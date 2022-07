Endlich wieder Staudenshow in der Staudenlandhalle

Am Donnerstagabend bietet die Fischacher Staudenlandhalle den Rahmen für die 5. Staudenshow. 480 Kinder und Jugendliche stehen auf der Bühne und zeigen ihre Talente.

Wie groß der Wunsch nach dieser Normalität ist, zeigt sich im gesamten Ort. Aus allen Richtungen kommen Autos und in den Straßen zur Halle staut sich der Verkehr. Das Viertel rund um die Fischacher Schule ist ein einziger großer Parkplatz und die Staudenlandhalle ist wirklich bis zum allerletzten Platz gefüllt, als Rektorin Elisabeth Kick strahlend das bestens gelaunte Publikum begrüßt. Auch die ukrainischen Lehrerinnen richten Grußworte an ihre Landsleute. Auf der Bühne steht die Staudenshow, der große Talentschuppen der Grund- und Mittelschule in Fischach.

Und schon bebt die Halle. Die Resiband hat unter der Leitung von Irene Binder „Wellerman“ intoniert. Schülersprecherin Daniela Weber und Schülersprecher Jonas Gätzschmann ergreifen das Mikrofon. Sie kündigen die Aktiven an und schon besingt die Klasse 1a den Regenbogenfisch. Mit der Choreografie zu „Komm lass uns tanzen“ entführen die Klassen 2a und 2b die Anwesenden in die Kinderdisco, so laut und lustig geht es zu. Sommerfeeling schwappt durch die Reihen. Zofia Slomion, eine junge Pianistin aus der Klasse 3b, spielt „Misty day“ und so beruhigt sich das Publikum wieder.

Ein Mädchen unter sechs Jungs beim Musikkurs 9cM

Ein Mädchen unter sechs Jungen, das ist der Musikkurs 9cM und diese Lokalmatadore bringen mit „I want it that way“ die Halle wieder zum Brodeln. So bleibt die Stimmung auch für den Tanz „Magia“ der Klassen 1c, 2c und der ukrainischen Kinder. Sieben Kinder der Klasse 2b meinen „Ich brauche kein Orchester“, schließlich haben sie ja auch Rektorin Kick, die sie routiniert am Klavier begleitet. Eine ebenso versierte Begleiterin ist Beatrice Pöllmann für die Klassen 3c und 4c mit dem Lied „Freunde wie wir“.

Schülersprecher Jonas Gätzschmann und Schülersprecherin Daniela Weber führten souverän durch die fünfte Staudenshow. Foto: Karen Luible

Was soll der Kuchen auf der Bühne? Ihn haben die Klassen 1b und 1d musikalisch gebacken. Im Anschluss an dieses Lied performt die Tanzgruppe der sechsten Ganztagsklassen „In the dark“. Wieder kommt Urlaubslaune auf, als die Klasse 3b „Surfen auf'm Baggersee“ beschwört. Unter der Leitung von Irene Binder zeigen sich die guten traditionellen Orffinstrumente in den Händen der Sechstklässler von ihrer modernen Seite: „Come together“ heißt ihr Stück. Die Klasse 5b hat „Dance monkey“ geübt und als die Klasse 3a „Kleine Taschenlampe“ singt, blitzen die Handylampen im Saal auf.

Ein Schattentheater zeigt Radfahrer und Bäume

Etwa 130 Kinder besuchen die offene Ganztagsschule (OGTS) in Fischach und stellen damit eine beachtliche Größe dar. Daher ist auch diese Gruppe bei der Show vertreten. Die Musikpädagogin Judit Héja-Szabó hat es übernommen, Betreuer wie auch Kinder anzuleiten und mit ihnen das Lied „We are the world“ und die passenden Bewegungen einzustudieren. Nach so viel Bühnenpräsenz verschwinden die nächsten Akteure hinter einer großen weißen Wand zu einem Schattentheater. Kinder der Klassen 4b und 5a verwandeln sich in Radfahrer, Motorradfahrer, Bäume und Buchstaben.

Nun muss noch eine Nummer auf die Bühne, die es den Lehrern erlaubt, sich für die Lehrershow umzuziehen. Diese Aufgabe übernimmt die Klasse 4a mit dem Lied „Walking through the jungle“. In der Halle herrscht brütende Hitze und so passen die „Lustigen Lehrer“ mit ihren Schwimmoutfits und den Trockenschwimmbewegungen ideal zur Stimmung. Nur schwer kann sich Rektorin am Ende des kurzweiligen Abends Gehör verschaffen, als sie sich bei der Kunstgruppe 7/8 mit Nina Wessel und Maja Markovic sowie den Helfern und Helferinnen hinter den Kulissen bedankt.