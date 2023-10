Expertentipps: Wie Eltern Krisen meistern können

Die "Schatzsuche im Familiendschungel": Dr. Tobias Engelschalk gibt Eltern Tipps, wie sich Krisen und schwierige Situationen meistern lassen.

Auf „Schatzsuche im Familiendschungel“ ging jüngst der Psychologe Dr. Tobias Engelschalk mit der Familienstation Fischach in der Staudenlandhalle.

Dr. Tobias Engelschalk fühlt sich sichtlich wohl beim Team der Familienstation Fischach. Sie nehmen ihn in die Mitte: Kathrin Scholz (Kindergarten St. Michael, Fischach), Christine Zöpf-Aumüller (Kindergarten St. Wolfgang, Mickhausen), Hivita Belgard (Schulsozialarbeit GS/MS Fischach-Langenneufnach), Claudia Winkler-Eichinger (Kinderhaus St. Martin, Langenneufnach), Kirsten Strobel (Leiterin Familienstation Fischach), Gabriella Mayer (Mobile Sonderpädagogische Hilfe, Dinkelscherben) und Karolina Högg (Schulsozialarbeit GS/MS Fischach-Langenneufnach). Foto: Karen Luible

Vor allem Frauen, Mütter und in der professionellen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Tätige, einige Männer und auch einige Jugendliche waren gekommen und folgten den Ausführungen des Leiters der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung der Katholischen Jugendfürsorge. Er beschrieb das Zusammenspiel von Bedürfnissen, Motivation und Emotionen. Dabei legte er besonderes Augenmerk auf einfühlsame Sprache, auf gewaltfreie Kommunikation. Er ging in die Interaktion mit dem Publikum, als er fragte: „Wie geht's mir jetzt?“ – „Welche Gefühle spüre ich?“

Wortsammlungen und Empfehlungen

Darauf spontan zu antworten, stellte sich als gar nicht so leicht heraus. Ganz pragmatisch stellte der Psychologe Wortsammlungen und konkrete Handlungsempfehlungen zur Verfügung. So gelang es Engelschalk, plakativ die Begriffe „Giraffensprache“ – die einfühlsame Kommunikation – der „Wolfssprache“ – die fordernde, rigide an Regeln orientierte Sprechweise – gegenüberzustellen.

Letztlich ermutigte er seine Zuhörer dazu, über die eigenen Bedürfnisse sowie die des Kindes Klarheit zu gewinnen, und dann den Gefühlen Raum zu geben. Gerade in fordernden Situationen sei es wichtig, die Verbindung zu halten und so auch Krisen und kritische Situationen zu meistern. In der anschließenden Diskussion nahm sich Dr. Engelschalk Zeit, individuelle Fragen zu beantworten und praktische Tipps zu geben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: kabel eins

Lesen Sie dazu auch