Fahrer eines Transporters war mit 1,6 Promille unterwegs

Ein Mann kommt mit schwankendem Gang auf die Polizei zu. Er war gerade aus seinem Fahrzeug ausgestiegen. Jetzt ist er seinen Führerschein los.

Dieser Fahrer war sich wohl nicht mehr ganz sicher dessen, was er tat: Wie die Polizei berichtet, war die Inspektion in Zusmarshausen am Dienstag telefonisch informiert worden, dass ein Mercedes Sprinter bereits seit rund 45 Minuten mit laufendem Motor und ohne Fahrer in Fischach stehen soll. Als die Polizei nach Fischach fuhr, kam der Streife das Fahrzeug im Bereich der Augsburger Straße entgegen. Dort fuhr es auf das Geländer der dortigen Tankstelle. Den Beamten fiel bereits dort die unsichere Fahrweise und bei Aussteigen der Person, einem 33-jährigen Mann, der schwankende Gang auf. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Bei dem 33-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (jah)

