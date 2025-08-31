Fahrradiebe in Fischach unterwegs

In Fischach sind in der Nacht auf Freitag zwei Fahrräder gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, betraten Unbekannte das Grundstück in Fischach und entwendeten dort die beiden Räder. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen, dreistelligen Betrag. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu setzen. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86850 Fischach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis