Fischach: Fahrradiebe in Fischach unterwegs

Fischach

Fahrradiebe in Fischach unterwegs

Von einem Grundstück in Fischach sind in der Nacht auf Freitag zwei Fahrräder gestohlen worden, berichtet die Polizei.
Von Philipp Kinne
    •
    •
    •
    In Fischach sind in der Nacht auf Freitag zwei Fahrräder gestohlen worden.
    In Fischach sind in der Nacht auf Freitag zwei Fahrräder gestohlen worden. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In Fischach sind in der Nacht auf Freitag zwei Fahrräder gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, betraten Unbekannte das Grundstück in Fischach und entwendeten dort die beiden Räder. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen, dreistelligen Betrag. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu setzen. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)

