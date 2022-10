Familienstation gibt Tipps für den "Zirkus Emotionale" in Krisenzeiten

In der Staudenlandhalle sagt ein Experte, dass in belastenden Zeiten auch Wut in Ordnung ist. Er gab den Eltern Hinweise für den Umgang mit Kindern.

Die Familienstation Fischach will den Menschen in den psychisch belastenden Zeiten helfen. Sie veranstaltete einen Fachvortrag mit dem Titel "Zirkus Emotionale" mit dem Diplom-Psychologen Dr. Tobias Engelschalk in der Fischacher Staudenlandhalle. Die ehemalige Leiterin der Station Gabriele Wagner konnte zahlreiche Gäste begrüßen. Schon auf dem Einladungsflyer fielen die sieben Emojis ins Auge und ebenso der Vermerk, sie seien von der Klasse 6b der Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach gemalt worden – auch das ein Hinweis auf die gute Einbindung der Station in das Fischacher Bildungsumfeld.

Der Fachvortrag war wegen Corona verschoben worden und war ein Angebot der Familienstation Fischach, zusammen mit der Schulsozialarbeit Fischach, den Kindergärten, der KJF, der Helen-Keller-Schule und dem Landkreis. In Zeiten psychischer Beanspruchung wie momentan fand der Vortrag erstaunlich große Resonanz. In seinem Vortrag ging der Leiter der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Augsburg der Katholischen Jugendfürsorge auf genau diese "Basisemotionen", ihre Entstehung und Steuerung ein.

Ein "Selbstversuch", in dem der Psychologe ankündigte, mathematische Fragen zu stellen, packte das Publikum sofort bei der ureigenen Emotion der Unsicherheit: Pupillen weiteten sich, der Gesichtsausdruck erstarrte vielfach. Nun wusste jeder: Emotionen erfassen den Körper, den Ausdruck, die Gedanken und vielleicht sogar die Motivation in Form von Fluchtgedanken. Mittels eines Modells und verschiedener Grafiken ging die Reise ins Gehirn, in die verschiedenen Bereiche und ihre Funktionen. Jetzt mussten Kekse herhalten, um die Zuhörerinnen – sie waren in der Überzahl – zu fesseln.

Experte: Emotionen wollen bewusst wahrgenommen werden

Auch die Darstellung der eigenen Situation von Engelschalk als Referent zwischen Lampenfieber und Sprechfreude illustrierte die Fakten. Letztlich "wollen Emotionen bewusst wahrgenommen werden", so erfuhr man, und Kinder bräuchten dabei Unterstützung. Gelassenheit, Aushalten-Können und die geliebte Bindungsperson seien unabdingbare Faktoren. "Kinder, die gelernt haben, ihre Emotionen zu regulieren, verfügen meist über hohe soziale Kompetenz und Selbstkontrolle" war eines der Ergebnisse des Vortrags.

Dass hinter jedem Gefühl ein Bedürfnis steckt, dessen Erfüllung als wichtig erachtet wird, war eine weitere Erkenntnis. So haben auch Wut, Trauer und Angst ihren Platz auf der Palette der Gefühle. Sie sind es, die die persönliche Entwicklung vorantreiben und Veränderungen bewirken. "Wut ist okay, nicht jedes Verhalten ist okay", differenzierte Engelschalk und betonte bei den Fragen am Ende, dass jedes Kind individuell sei und Eltern viel aushalten und viel versuchen müssten. Nach 90 kurzweiligen Minuten endete der Vortrag, und in kleinen Gruppen wurde noch lange diskutiert.