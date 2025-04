Feuerwehr rückt zu brennendem Komposthaufen aus

Wegen eines brennenden Komposthaufens ist die Polizei am Dienstagnachmittag in Fischach ausgerückt. Dem Bericht der Polizei zufolge, rückte die Feuerwehren aus Fischach und Willmatshofen mit insgesamt 26 Kräften aus, um den Brand zu löschen. Er entstand, nachdem der Besitzer dort in unmittelbarer Nähe zunächst kontrolliert Laub verbrannt hatte. Durch die Hitzeentwicklung des Brandes wurde auch noch die Kunststoff-Dachrinne einer Gartenhütte beschädigt. Der Sachschaden blieb jedoch mit ca. 200 Euro relativ gering. (kinp)

