Filmmusik aus „Herr der Ringe" beim Silvesterkonzert in Fischach

Auf das traditionelle Silvesterkonzert des Ensembles AccorVoce (gesprochen Akorvotsche) dürfen sich auch heuer wieder Besucher freuen. Geändert hat sich nur der Veranstaltungsort.

Da die Kirche in Willmatshofen noch renoviert wird, findet das Konzert diesmal in der Kirche St. Michael in Fischach statt.

Stücke von Schubert, Beethoven und Gluck

Drei Sopranistinnen, eine Mezzosopranistin und ein Akkordeonist haben ein klassisches, modernes und besinnliches Programm zum Jahresausklang vorbereitet. Während des rund einstündigen Konzerts gibt es die klangvollen Stimmen von Michaela Gumpp, Katharina Carapezza, Carola Winter und Barbara Weber zu hören. Begleitet werden sie hierbei von Ralf Peters am klassischen Akkordeon. Ein „Ave Maria“ wird ebenso zu hören sein wie weihnachtliche Weisen oder die Udo-Jürgens-Hymne. Ferner sind Stücke von Franz Schubert, Ludwig van Beethoven und Willibald Gluck im Programm und auch musikalische Ausflüge in die Filmmusik wie „Herr der Ringe“ dabei. Die Künstlerinnen werden solistisch und im Ensemble singen.

Der Eintritt ist frei

Der Name AccorVoce entstand aus Accordeon und Voce (italienisch die Stimme), da sich die Künstler auf Gesang und Akkordeon konzentrieren. Alle Künstlerinnen, mit Ausnahme von Carola Winter, kommen aus Fischach. Organisiert wird die Veranstaltung von Michaela Gumpp und Ralf Peters bereits zum sechsten Mal. Das Konzert beginnt am Sonntag, 31. Dezember, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.