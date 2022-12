Fischach

Fischach baut sein Bürgerhaus wegen der Kostensteigerungen nicht so schnell

Plus Hohe Preise und weniger Einnahmen werfen die Marktgemeinde zurück. Das Rathaus soll aber entstehen. Wird jetzt noch mal über die Ortsmitte nachgedacht?

Von Jana Tallevi

Fischach wird seine neue Ortsmitte nun doch nicht schon bald im zunächst geplanten Umfang bekommen. Es sind umfassende Einschnitte, von denen Bürgermeister Peter Ziegelmeier auf der Bürgerversammlung in Fischach am Donnerstagabend in der Staudenlandhalle berichtet hat. Fazit: Das neue Rathaus wird möglichst innerhalb der kommenden drei Jahre gebaut, das neue Bürgerhaus hingegen noch nicht. Grund dafür ist, dass infolge der allgemeinen Energiekrise und der damit verbundenen Kostensteigerungen bei gleichzeitig zurückgegangenen Gewerbesteuereinnahmen beide Projekte zeitgleich den Schuldenstand der Gemeinde in nicht akzeptable Höhen treiben würde. Ein Grund mehr für die Marktgemeinde, unabhängiger vom weltweiten Energiemarkt zu werden. So soll es gelingen.

