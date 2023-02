Fischach

17:00 Uhr

Fischach erhöht Kita-Gebühren um acht Prozent

Auch in St. Vitus in Willmatshofen steigen die Gebühren.

Plus Der Gemeinderat von Fischach beschließt höhere Gebühren für Kindergarten und -Krippe ab September. So fallen die Kosten aus.

Von Ruth Seyboth-Kurth Artikel anhören Shape

Die Eltern von Kita- und Krippenkindern in Fischach müssen ab September tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat einer Erhöhung der Beiträge um acht Prozent zugestimmt. Die Anhebung gilt für beide Einrichtungen im Ortsgebiet und tritt ab dem nächsten Kita-Jahr in Kraft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen