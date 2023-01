Fischach hat keinen Grund zur Angst vor der Krise

Nach jahrelanger Pause lud die Marktgemeinde Fischach wieder zum Neujahrsempfang in die Staudenlandhalle. Der Bürgermeister will Mut machen für das neue Jahr.

Ein Auf und Ab, ganz so, wie es auch in der Musik sei, so seien die politischen Bewegungen der Zeit. Trotz aller Krisen und Rückschläge gebe es keinen Grund zu Verzweiflung und Resignation, wandte sich Bürgermeister Peter Ziegelmeier beim Neujahrsempfang an die Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Fischach. „Wir können Krise, wir haben den Laden am Laufen gehalten“, betonte er und führte die Erfolge und Planungen der Marktgemeinde aus: Verbindlichkeiten wurden in beachtlicher Höhe abgebaut, Neubaugebiete ausgewiesen, neue Wohnungen erstellt, ein neues Gewerbegebiet soll ebenso kommen wie ein Nahwärmenetz und die Überdachung des Busbahnhofes mit installierter Photovoltaikanlage.

Und dann sprach er noch ein Megathema an. Den Ausbau erneuerbarer Energie bezeichnete Ziegelmeier als Zukunftsaufgabe. Ferner wird die Gemeinde die gesetzlich geforderte Ganztagsbetreuung der Schulkinder und Plätze für Krippen- und Kindergartenkinder bereitstellen. Auch der Betrieb des Hallenbads konnte mit geringen Einschränkungen weitergeführt werden. Das alles sei auch dem verantwortungsvoll handelnden Marktgemeinderat zu verdanken, der die Steuergelder mit Augenmaß und Weitblick verwalte.

Der "Architekt" der Staudenlandhalle und des Naturfreibads geht

Hier wurden für langjährige Tätigkeit folgende Mitglieder mit der Bürgermedaille des Marktes ausgezeichnet: Josef Abold, Franz Fischer, Marianne Koos, Jürgen Ohler, Ines Penzhorn, Peter Wunderer und Barbara Wassermann. Seit 1991 war Roland Bröll als Marktbaumeister für viele Projekte des Marktes Fischach verantwortlich, darunter für den Bau der Staudenlandhalle und des Naturfreibads. „Ihm hat die Gemeinde viel zu verdanken“, betonte der Bürgermeister und verabschiedete den leitenden Mitarbeiter in den Ruhestand.

Auch für die vielen ehrenamtlich Handelnden fand der Bürgermeister lobende Worte, sei es bei der Tafel, in der Kirchengemeinde, für die „Stille Hilfe“ und in den zahlreichen Vereinen. „Milch und Honig werden nicht fließen“, prognostizierte Ziegelmeier, „doch gesundes Brot und guter Aufstrich werden da sein.“ Mit den Wünschen für Zuversicht, Gelassenheit und vor allem für Frieden endete die Rede.

Ein gemeinsamer Start ins neue Jahr bei Musik und Erfrischungen

Doch zu einem Neujahrsempfang gehört nicht nur das Politische, sondern auch das zwischenmenschliche Zusammenkommen. Für das leibliche Wohl waren ausschließlich aus Fischach stammende, handwerkliche Unternehmen zuständig. Außerdem eröffnete unter der neuen Leitung von Patrick Egge der Musikverein Fischach mit dem „Kaiserin-Sissi“-Marsch die Veranstaltung. Mit minimalistischen Bewegungen leitete der Dirigent das Orchester und man bekam den Eindruck von musikalischer wie menschlicher Harmonie. Begleitet von Stephan Kremer an der Gitarre riefen die Sternsinger noch auf, die Welt zu verändern und ein Segen zu sein. Mit vielen Neujahrswünschen, guten Gesprächen und fröhlichem Lachen starteten die Fischacher und Fischacherinnen anschließend gemeinsam ins neue Jahr.

