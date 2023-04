Fischach sammelt Unterschriften gegen Verlust des Wertstoffhofs

Nach einem neuen Konzept sollen eine Reihe von Wertstoffhöfen im Landkreis Augsburg in einigen Jahren schließen. Fischach will seinen aber nicht verlieren.

Nicht einverstanden mit dem Plan des Landkreises, im Zuge des neuen Konzepts für die Wertstoffhöfe die Einrichtung in Fischach zu schließen, sind viele Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. Nach Worten von Bürgermeister Peter Ziegelmeier konnten in der Gemeinde bereits 2000 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt werden. Wie berichtet, sollen die Wertstoffhöfe im Landkreis Augsburg teilweise zusammengefasst und vergrößert werden. Dafür werden andere Standorte geschlossen. Fischach wäre einer von ihnen.

Dabei sollten am Ende etwa sieben zentrale Sammelstellen mit einem "Vollsortiment plus" entstehen, ergänzt durch ebenso viele Vollsortimenter. Im Vorfeld wurden die bestehenden Wertstoffhöfe im Landkreis nach ihrer Eignung untersucht. Entstehen soll so ein Netz von modernen Entsorgungsstationen mit geschultem Personal. Die Entfernungen aus allen Gemeinden des Landkreises zum nächsten Wertstoffhof sollen nicht zu weit sein. In diesem Punktesystem liegt der Wertstoffhof Langenneufnach nun knapp vor jenem in Fischach.

Auch in anderen Gemeinden gibt es Widerstand

Und so soll mittelfristig der Wertstoffhof in Langenneufnach zum Vollsortimenter ausgebaut werden. "Wir sind nicht gegen die Umstellung des Systems an sich", so der Bürgermeister. Aber dass nun mehr als 5100 Fischacher ihre Recyclingabfälle in den nächsten Ort fahren müssten, das hält er "aus ökologischer Sicht nicht für nachvollziehbar. Das Verständnis im Ort liegt bei null", so Ziegelmeier weiter.

Nach dem neuen Konzept des Landkreises sollen die neuen Vollsortimenter und Vollsortimenter plus zeitgemäßer die Wertstoffe einsammeln. Foto: Mareike König (Symbolbild)

In den Geschäften der Marktgemeinde liegen die Listen zur Unterschriftensammlung aus. Sie sollen anschließend an Landrat Martin Sailer übergeben werden. Fischach ist übrigens nicht die einzige Gemeinde, die das Konzept in seiner jetzigen Form nicht akzeptieren will. In Oberottmarshausen gab es während einer Gemeinderatssitzung heftige Widersprüche gegen die Schließung der dortigen Einrichtung, und auch in Walketshofen berichtete Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl während einer Sitzung, sie habe sich im Werkausschuss des Landkreises "heftig" gegen die geplante Schließung des dortigen Wertstoffhofs gewehrt.

