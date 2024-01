Fischach sorgt für neues Leben im Jugendraum

Mehrere Jahre stand der Jugendraum in Fischach leer. Drei Frauen wollen ihn wieder in Betrieb nehmen. Nun soll mit Jugendlichen überlegt werden, was damit geschieht.

Seit 2017 stand der Jugendraum im Fischacher Rathaus leer. Das soll sich nun ändern finden Julia Burger, Silke Budwilowitz und Kathrin Frummet. Die drei Lehrerinnen möchten dem Raum wieder jugendliches Leben einhauchen. „Ein Angebot für Jugendliche fehlt nun mal hier total“, findet Budwilowitz. Das nächste Jugendzentrum ist erst wieder in Diedorf. Für Kinder gebe es zwar ein großes Angebot, nur werden diese Kinder auch einmal zu Jugendlichen, sagt Burger.

Die Idee, den Raum zu reaktivieren, kam von ihr: „Als ich frisch hierhergezogen war, gab es ein Fest am Bad mit Konzerten für verschiedene Altersgruppen, die vom damaligen Jugendrat organisiert wurden.“ Ihre Tochter habe das damals super gefunden, sei aber noch sehr jung gewesen. „Als meine Kinder Jugendliche wurden, gab es keinen Raum mehr für sie“, erklärt sie. Stattdessen hätten die Jugendlichen angefangen, sich auf dem Rewe-Parkplatz oder auf Spielplätzen zu treffen. „Aber da will sie auch keiner haben“, sagt Burger.

Bürgermeister Ziegelmeier sieht die Initiative als „außerordentliches Glück“

Besonders durch Corona seien viele Jugendliche noch vereinzelter und einsamer geworden. Doch gerade in diesem Alter sei es wichtig, zusammenzukommen. „Da merken die Jugendlichen, dass sie auch etwas erreichen können, wenn sie zusammenarbeiten“, erklärt sie. Von dem Raum wusste Burger bereits. So ist sie mit Bürgermeister Peter Ziegelmeier ins Gespräch gekommen. Mit Budwilowitz und Frummet hat sie Kolleginnen gefunden, die ebenfalls einen Raum für junge Menschen schaffen möchten. Die drei seien sich einig gewesen, dass für die Jugend Bedarf bestehe, so Burger: „Fischach ist wunderschön, aber für Jugendliche wird es dünn.“

Für Bürgermeister Peter Ziegelmeier ist es „ein außerordentliches Glück“, dass die drei Frauen sich des Jugendraums annehmen. Den hat die Gemeinde vor vielen Jahren mit erheblichen Kosten geschaffen. Betrieben wurde er vom damaligen Jugendrat. „Der wurde damals in einer offiziellen Wahl mit 60 bis 70 Teilnehmern gewählt“, erzählt Ziegelmeier. Die gewählten Jugendlichen seien damals sehr engagiert gewesen. Mit der Zeit seien aber viele weggegangen und das Interesse sei gesunken. „Das Ganze ist einfach eingeschlafen“, erklärt er. Zudem gab es Beschwerden der Anwohnenden wegen Partys oder Proben der Musikschule. Der Jugendraum wurde daraufhin als Obdachlosenunterkunft genutzt. Danach stand er leer – bis jetzt.

Auch Vereine sollen den Raum nutzen können

In 36 Arbeitsstunden haben die drei Frauen mit ihren Kindern und Freunden den Raum wieder aufgeräumt und hergerichtet. Nun soll er wieder für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden können. Die Erste ist bereits für den 26. Januar geplant und heißt „Raum für deine Ideen“. Ab 17 Uhr wollen die Lehrerinnen dort gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen überlegen, wie der Raum genutzt werden kann. „Das Treffen ist offen für alle, die sich trauen zu kommen“, sagt Budwilowitz.

Die drei können sich etwa vorstellen, dass der Jugendraum als Proberaum für Theatergruppen oder Treffpunkt für Zeichengruppen genutzt wird. Auch Vereine können sich dort treffen. Die Ideen für die Nutzung soll von den Kindern und Jugendlichen selbst kommen. Die drei Frauen wollen dann in erster Linie als Ansprechpartnerinnen zur Seite stehen. „Wir kommen alle drei aus dem Unterricht, also wir hätten schon etwas in petto, wenn nichts zustande kommt“, erklärt Burger. Es sei aber nicht das Ziel, die Jugendlichen zu unterrichten.

Der Jugendraum soll erst der Anfang sein

Für den Bürgermeister soll der neu hergerichtete Jugendraum nur ein Teil eines größeren Projekts sein. „Wir brauchen über kurz oder lang einen Streetworker, nicht nur in Fischach, sondern in der ganzen Region“, erklärt er. Ziel sei es, eine mobile, aufsuchende Jugendarbeit einzurichten. Der Jugendraum in Fischach könnte dafür ein geeigneter Hauptsitz sein.