Fischach statt Fernsehen: Wolfgang Bosbach spricht vor der CSU

Osterempfang der Kreistagsfraktion in der Staudenlandhalle: Festredner Bosbach gehört auch nach seinem Rückzug aus dem Bundestag zu den bekanntesten Gesichtern der Union.

Er ist ein bekanntes Gesicht aus vielen Talkshows im Fernsehen. Jetzt war er Hauptredner beim Osterempfang der Kreistagsfraktion der CSU in der Fischacher Staudenlandhalle . Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach (CDU) sprach über "politische Verantwortung in turbulenten Zeiten". Das geht aus einer Pressemitteilung der Fraktion hervor.

Sein grundsätzliches Thema auf die Gegenwart zu beziehen, fiel dem gefragten öffentlichen Redner Wolfgang Bosbach nicht schwer, als ihn die Aretsrieder Musikanten mit einem Marsch auf die Bühne der Staudenlandhalle gespielt hatten.

"Angriffe auf die Demokratie von links und rechts, die Flutkatastrophe im Ahrtal, die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, all diese Themen machen die Verantwortung der Politik schlagend deutlich", so Bosbach. Dass mittlerweile in Europa wieder Krieg herrsche, norde so manchen jüngst verlorenen Kompass wieder schmerzlich ein, denn es zeige zwei Dinge: "Die Menschen waren und sind bereit, Verantwortung für ihre Nächsten zu übernehmen, und die Spaltung der Gesellschaft wurde oft vorschnell ausgerufen. Zugleich ist aber die Bereitschaft, nicht nur von Verantwortung zu reden, sondern sie auch anzunehmen, so wichtig wie selten zuvor."

Gefragt sei diese Haltung jedoch nicht allein bei Themen, die unmittelbar im Fokus des öffentlichen Interesses stünden, sondern auch bei unpopuläreren Punkten. Bosbach führt die Finanzierung der Pflege- wie der Krankenkassen und die zukünftige Stabilität der Rentenversorgung als anschauliche Beispiele vor Augen. "Indem wir auch unangenehme Themen aufgreifen, problematisieren und uns ihnen ehrlich und standhaft stellen, können wir politische Verantwortung zeigen. Das ist nicht immer einfach und bequem, aber redlich und notwendig", analysierte Bosbach.

Man dürfe dabei keinesfalls in Nostalgie verfallen, denn keineswegs sei "früher alles besser gewesen", aber man müsse unbedingt aus den geschichtlichen Entwicklungen lernen, die Probleme mutig angehen und in Verantwortung vor Generation in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft handeln. "Politik ist kein Aktivismus, sie bewegt nur etwas in kleinen Schritten, aber sie tut dies nachhaltig. Werben wir für das Engagement in Parteien, um die Schritte gemeinsam zu tun", warb Bosbach für politische Zuversicht und Mut.

Nicht allein CSU-Fraktionsvorsitzender Lorenz Müller und Landtagsabgeordnete Carolina Trautner dankten Bosbach in ihren Schlussworten für die wichtigen Impulse, sondern die zahlreich erschienenen Zuhörer bezeigten mit viel Applaus ihre Zustimmung. "Wir werden uns Ihre Anregungen noch stärker als bisher für die Arbeit in und für den Landkreis Augsburg zu Herzen nehmen", versicherte Müller. (AZ)