Fischach

vor 33 Min.

Fischach stützt seine Vereine

Plus Die Pandemie setzt den Vereinen in der Marktgemeinde zu. Deshalb gibt es neben Geld jetzt einen Aufruf von Bürgermeister Peter Ziegelmeier.

Von Josefine Wunderwald

Einen Appell an die Mitglieder aller ortsansässigen Vereine richtete Bürgermeister Peter Ziegelmeier in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats Fischach. "Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, den Vereinen treu zu bleiben und die Beiträge zu zahlen." Aufgrund der Pandemie seien bei den Vereinen zahlreiche Einkünfte weggebrochen, beim TSV Fischach seien zum Beispiel die Zuschauereinnahmen fast vollständig weggefallen. "Das zeigt, wie stark unsere Vereine von der Pandemie betroffen sind", sagt Ziegelmeier. Deshalb sei Unterstützung jetzt notwendiger denn je.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen