Firma Fluhr Displays aus Fischach ist insolvent - Betrieb läuft weiter

Die Fluhr Displays GmbH & Co. KG aus Fischach hat beim Amtsgericht Augsburg einen Insolvenzantrag gestellt. Das Amtsgericht Augsburg hat dem Antrag zugestimmt und Rechtsanwalt Matthias Räupke von der Kanzlei „SGP Schneider Geiwitz Restrukturierung“ in Augsburg zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Der Geschäftsbetrieb des traditionsreichen Unternehmens laufe unter seiner Aufsicht uneingeschränkt weiter, heißt es in einer Pressemitteilung der Kanzlei.

Das 1947 gegründete Familienunternehmen gilt als Marktführer in der Kartenpräsentation im deutschsprachigen Raum. Fluhr Displays entwickelt, produziert und vertreibt überwiegend Karten- und Warenständer aus Metall oder Mischformen mit Holz, Acryl und Kunststoff. Die Leistungen umfassen Beratung, Entwicklung, Musterbau, Produktion und Logistik aus einer Hand. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus den Branchen Grußkarten, Papier- und Schreibwaren, Geschenkartikel und Haushaltswaren.

Während der Corona-Pandemie geriet die Firma in die Krise

Das Unternehmen mit zuletzt rund vier Millionen Euro Jahresumsatz und derzeit 42 Beschäftigten sehe sich nach eigenen Angaben seit Jahren einem starken Wettbewerbsdruck durch Anbieter aus osteuropäischen Niedriglohnländern ausgesetzt. Verstärkt werde die schwierige Lage durch den strukturellen Rückgang im stationären Einzelhandel in Deutschland.

Bereits während der Corona-Pandemie sei es zu erheblichen Umsatzeinbrüchen gekommen, die nur durch harte Sanierungsmaßnahmen, darunter ein deutlicher Personalabbau, Eigenmittel des Gesellschafters sowie die Aufnahme eines Restrukturierungsdarlehens aufgefangen werden konnten. Hinzu kamen seit den Jahren 2021 und 2022 stark steigende Kosten für Material, Energie und Personal. Auch die Insolvenzen großer Einzelhändler wie Galeria Kaufhof und Depot wirkten sich unmittelbar negativ auf den Absatz aus, teilt der Insolvenzverwalter mit. Zuletzt habe sich die Lage durch einen erheblichen Umsatzrückgang im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr verschärft. Trotz Kurzarbeit und umfassender Kostensenkungen konnte die Liquidität nicht stabilisiert werden, sodass das Unternehmen nun Insolvenzantrag stellen musste.

Sanierungschancen werden jetzt geprüft

Die Beschäftigten des Unternehmens wurden bei einer Betriebsversammlung über die aktuelle Situation bereits informiert, so der Insolvenzverwalter. Das Gehalt sei während des vorläufigen Insolvenzverfahrens durch das Insolvenzgeld der Agentur für Arbeit gesichert. Der Geschäftsbetrieb bei Fluhr Displays laufe aktuell uneingeschränkt weiter – die Kunden würden weiterhin bedient. Mit den wichtigsten Geschäftspartnern seien bereits Gespräche geführt worden. Ziel des vorläufigen Insolvenzverwalters Mathias Räupke ist es, gemeinsam mit dem Team von Fluhr Displays die Liquidität zu sichern, Aufträge zu stabilisieren und Sanierungsoptionen zu prüfen. „Wir werden nun alle Möglichkeiten für eine nachhaltige Fortführung ausloten“, so Räupke. (AZ)