"Forever Queen"-Show in Fischach sucht noch stimmliche Unterstützung

Die Coverband "Queen Alive" kommt am 15. März in die Staudenlandhalle nach Fischach. Zur Unterstützung wird noch ein Gospelchor gesucht.

"The show must go on" - unter diesem Motto feiert "Queen Alive" das Vermächtnis der Kultband Queen. Die italienischen Künstler kommen am 15. März auch nach Fischach und rocken dabei das Publikum mit unvergesslichen Kulttiteln wie „Radio Gaga“, „I Want It All“, „We Are The Champions“, „Somebody To Love“, „We Will Rock You“ und „Barcelona“ im Duett mit der stimmgewaltigen Sopranistin Sylvie Galland. Die Show nimmt das Publikum mit auf eine unvergessliche Reise in die Musikgeschichte. Francesco Montori, der Band-Leader von Queen Alive, er weist mit einer energiegeladenen Performance und außergewöhnlichen Stimme dem unvergessenen Freddy Mercury seine Referenz.

Für den Hit "Somebody to love" sucht "Queen Alive“ noch einen Gospelchor von vor Ort, der die Band bei dem Song unterstützt. Die Texte und Noten erhält der Chor zum Einstudieren im Vorfeld und am Abend des Auftrittes wird das Lied vor der Show noch einmal mit den Künstlern proben. Bewerbungen mit Bildern und Infos zum Chor sowie (soweit vorhanden) Links zu Videos von bisherigen Auftritten gehen per Mail an: mirjam.berthel@resetproduction.de. Einzelbewerbungen werden nicht berücksichtigt.

Karten für das Konzert gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt beim Veranstalter unter Telefon 0365/5481830 und unter www.foreverqueen.de. (AZ)

