Frau wird zum dritten Mal Opfer eines Reifenstechers

Einer Frau aus Fischach werden die Reifen durchstochen. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden einer 39-Jährigen aus der Anwandstraße in Fischach alle vier Reifen an ihrem Pkw durchstochen. Die Polizei berichtet, dass dies mindestens das dritte Mal in den vergangene Wochen sei, dass die Frau Opfer eines Reifenstechers wurde. Der Sachschaden wird wieder auf rund 1000 Euro geschätzt. Bei Hinweisen soll man sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der 08291 18900 melden. (AZ)