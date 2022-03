Fischach

12:00 Uhr

Frisch vom Bio-Hof: Im Sommer schmeckt die Milch aus Fischach nach Weide

Plus Der Biohof Mang in Fischach trägt bereits seit 17 Jahren das Bio-Siegel und ist einer von 89 Ökobetrieben im Kreis Augsburg. Die Milch kommt dort aus dem Automaten.

Bei Familie Mang in Fischach gibt es ein festes Ritual. Wenn sie frische Milch aus dem Automaten holen, dann darf Töchterchen Lina die Münzen einwerfen. Die Dreijährige weiß genau, wie das geht: Die Münzen kommen in den Schlitz und die Flasche wird unter den Auslauf gestellt. Dann den Startknopf drücken und schon rinnt die frische Milch in die Flasche. Genauso machen es auch die Kunden und Kundinnen, die in den Fischacher Ortsteil Tronesthofen kommen, um sich frische Milch zu holen.

