Fischach

18:00 Uhr

Frühjahrskonzert des Musikvereins Fischach endet hochemotional

Plus Mit dem "Bayerischen Abendsegen" geht das Konzert in Fischach zu Ende. Die Nachwuchsmusiker und das Blasorchester sorgen für Stimmung in der Staudenhalle.

Von Karen Luible

Trotz Osterplärrer und guten Wetters war die Staudenhalle am Samstagabend gut besucht. Hier gab der Fischacher Musikverein ein Konzert, das die Schülerkapelle an diesem Abend eröffnete. „Legend of Alhambra“, „Pirates of the Caribbean“ und „African Adventure“ ließ Alina Leutenmayr auflegen und die Leistung der Nachwuchsmusiker überzeugte. In dieser kleinen Besetzung war jede Stimme gefordert und besonders die Schlagwerker bestachen mit exakten Rhythmen. Bei der Zugabe „Farmhouse-Rock“ sah man vor allem die Drumsticks und hörte die Schläge. Der junge Musiker war fast hinter dem Set versteckt und lieferte passgenau.

Alina Leutenmayr versteht es, die Schülerkapelle des Musikvereins Fischach zu begeistern. Foto: Karen Luible

Den zweiten Teil übernahm die Jugendkapelle, ebenfalls mit Alina Leutenmayr am Pult. Dank der stärkeren Besetzung, vor allem in den tiefen Registern mit Tuba und Posaune, war der Klang bemerkenswert voll. In „Star Wars“ eröffneten sich „die Weiten des Universums“, wie die Conférenciere Beatrice Pöllmann erklärte, und die Stormtroopers marschierten. In die deutsche Geschichtenwelt entführte die Kapelle mit „Claudius – der Wolkenmann“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen