Für Fischachs neue Mitte müssen mehrere Gebäude weichen

Die Abrissarbeiten in Fischach laufen bereits und einige Veränderungen werden während dieser Zeit noch auf die Bürgerinnen und Bürger zukommen.

In der Ortsmitte in Fischach gibt es viele leer stehende Gebäude, die langsam verfallen, sagte Bürgermeister Peter Ziegelmeier bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats. Diese Gebäude werden nun abgebrochen, um einen offenen und freien Platz zu schaffen, damit Neues entstehen kann.

Geplant sind ein neues Rathaus und ein neues Mehrzweckgebäude für die Fischacher Bürgerinnen und Bürger. Die Neugestaltung der Ortsmitte ist schon seit Jahren in Planung. Mehrere alte Gebäude müssen nun weichen. Begonnen wurde bereits mit dem alten Kreissparkassengebäude auf dem Fischacher Marktplatz, sagte Marktbaumeister Winfried Rindle. "Die Entkernung des Gebäudes wird noch ungefähr drei Wochen dauern. Dann folgen etwa zwei Wochen für den Abriss." Parallel solle dann die Entkernung und der Abbruch eines ehemaligen Wohngebäudes laufen, darauf folge der Abbruch des ehemaligen Schreibwarengeschäfts Pfitzmaier am Marktplatz.

Auf dem Marktplatz in Fischach kann nicht mehr geparkt werden

Dieses Gebäude sei kritisch, da es neben der einstigen Synagoge am Judenhof 4 liege, erklärte Rindle im Gemeinderat. "Daher wird der Abriss im Kellergeschoss von Archäologen begleitet." Bis Ende Juni soll der Abriss der drei Gebäude fertiggestellt sein. Damit sei der erste Schritt zur Erneuerung geleistet, so Rindle. Einige Veränderungen werden während dieser Zeit jedoch auf die Bürgerinnen und Bürger von Fischach zukommen. Auf dem Marktplatz kann nicht mehr geparkt werden, auch die Bushaltestelle am Rathaus wird verlegt.

Die Busse starten in der Zwischenzeit auf Höhe der Hauptstraße 12. Auch der Bauernmarkt, der jeden Freitagvormittag auf dem Marktplatz stattfindet, muss den Bauarbeiten weichen. Er wird stattdessen auf den Platz vor dem Rathaus gelegt. "Das sind natürlich Erschwernisse für die Fischacher, sie sind jedoch zwangsläufig", sagte Bürgermeister Peter Ziegelmeier.

