Fußgänger soll Auto in Fischach beschädigt haben

Ein in Fischach geparktes Auto wird an der Beifahrerseite beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Fußgänger Schuld daran ist. Die Beamten suchen nach Hinweisen.

Ein in Fischach geparkter BMW ist bereits am vergangenen Montag in Fischach beschädigt worden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, stand der blaue Wagen in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12.15 Uhr in der Hauptstraße 2. Aufgrund des Schadensbildes kann eine Beschädigung durch den fließenden Verkehr ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit.

Das Fahrzeug wurde mutmaßlich durch einen Fußgänger beschädigt, welcher auf dem Gehweg unterwegs war und eine Arbeitsmaschine oder ähnliches mitführte, so die Beamten. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 in Verbindung zu setzen. (kinp)