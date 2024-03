Gescheiterter Autoaufbruch hinterlässt teure Spuren

Auch wenn es ihm nicht gelang, ein Auto aufzubrechen, hinterließ ein unbekannter Täter in Fischach deutliche Spuren.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat, wie die Polizei erst jetzt meldet, ein bislang unbekannter Täter versucht einen in einer Hofeinfahrt geparkten Wagen aufzubrechen. So stellte der Besitzer am nächsten Tag eindeutige Kratzer an zwei Türen fest. Der entstandene Schaden wurde mit 500 Euro beziffert. (lig)