Fischach

vor 32 Min.

Gespräche bei Weinimport Hauser: Gibt es bald eine Einigung?

Plus Seit Wochen streiken Beschäftigte bei Weinimport Hauser in Fischach für einen Lohn nach Tarif. Erstmals hat nun die Geschäftsleitung ums Gespräch gebeten.

Von Jana Tallevi

Seit Wochen streiken die Beschäftigten in der Produktion bei Weinimport Hauser in Fischach immer wieder. Nun hat sich die Geschäftsleitung erstmals für ein Gespräch beim Betriebsrat angekündigt, berichtet die fürs Lebensmittelhandwerk zuständige Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG). Man habe zwar Erwartungen an die Gespräche, aber keine übertriebenen Hoffnungen, gab sich Gewerkschafts-Geschäftsführer Tim Lubecki aus Augsburg zurückhaltend. In der Zwischenzeit habe es kurz vor Weihnachten für die streikenden Beschäftigten "blaue Briefe" gegeben, berichtet Lubecki weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

