Gottesdienst an der Kölberberg-Kapelle unter freiem Himmel

Das kleine Fischacher Kirchlein ist Nikolaus von der Flüe geweiht. Am dritten Septemberwochenende ist Patrozinium.

In der Marktgemeinde Fischach ist der Freiluftgottesdienst an der Kölberberg-Kapelle ein fester Termin im Kirchenjahr. So wird am Sonntag, 17. September, um 10 Uhr Fischachs Pfarrer Markus Schrom die Messe vor dem kleinen Kirchlein hoch über der Staudengemeinde an der Straße nach Ried feiern. Die musikalische Umrahmung übernimmt traditionell der Musikverein Fischach. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der örtlichen Pfarrkirche St. Michael statt.

Die Kölberberg-Kapelle wurde im September 2002 eingeweiht. Mehr als 1100 ehrenamtliche Arbeitsstunden haben die Mitglieder des Fördervereins beim Bau ihrer Kapelle geleistet. Sie ist dem Schweizer Nationalheiligen Nikolaus von der Flüe, dem Bruder Klaus, geweiht und daher feiert die Fischacher Pfarrei alljährlich am dritten Sonntag im September den Patroziniumsgottesdienst.

Das ganze Jahr über kümmern sich die mehr als 20 Mitglieder des Fördervereins engagiert und liebevoll um den Unterhalt und um die Pflege des kleinen Gotteshauses. An ihrer Spitze stehen der Vorsitzende Franz Fischer und sein Stellvertreter Peter Wunderer. (lui)

