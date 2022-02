Fischach

13:00 Uhr

Graffiti: Fischacher Bürgermeister greift zu ungewöhnlichen Mitteln

In Fischach sind weiterhin unbekannte Graffiti-Sprüher am Werk.

Plus In Fischach werden wiederholt illegal Graffitis gesprüht. Bürgermeister Ziegelmeier reicht es. Er will die Täter durch eine ungewöhnliche Maßnahme schnappen.

Von Moritz Maier

Bei der Grund- und Mittelschule in Fischach lässt sich zur Zeit oft ein ähnliches Bild beobachten. An vielen Stellen sind illegale Graffitis und andere "Schmierereien" zu sehen, wie der Fischacher Bürgermeister Peter Ziegelmeier sie nennt. Denn im Markt sind seit einiger Zeit Unbekannte mit Sprühdosen am Werk. Der Bürgermeister greift deshalb nun zu einem unkonventionellen Mittel, die Täter oder Täterinnen zu fassen.

