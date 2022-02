Graffiti-Sprayer haben schon wieder in Fischach zugeschlagen

Bereits seit mehreren Wochen werden in Fischach immer wieder Gebäude mit Graffitis besprüht. In der Nacht auf Freitag trifft es erneut die Schule und die Staudenlandhalle.

Wie die Polizei mitteilte, ist in der der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Staudenlandhalle sowie die Grund- und Mittelschule in Fischach wieder verunstaltet worden. Mehrere Türen und Fenster wurden mit schwarzer Farbe besprüht. Wie bereits mehrere Male in den vergangenen Wochen, haben die Sprayer wieder für hohen Sachschaden gesorgt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich mittlerweile auf mehrere Tausend Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 in Verbindung zu setzen. (dav)