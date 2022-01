Großer Ansturm auf Impfungen für Kinder im Kreis Augsburg

Plus Viele Eltern aus dem Kreis Augsburg wollen ihre Kinder schnellstmöglich gegen Corona impfen lassen. Doch der Impfstoff reicht bisher nicht. Bei Erwachsenen steht der Booster hoch im Kurs.

Überall im Augsburger Land ist die Nachfrage nach der Impfung für Fünf- bis Elfjährige hoch. Viele Eltern wollen ihr Kind so bald wie möglich gegen Corona impfen lassen. Aber nicht überall kann diese Nachfrage erfüllt werden. Der Grund ist der, der schon seit fast über einem Jahr für Verzögerungen der Impfkampagne verantwortlich ist: zu wenig Impfstoff.