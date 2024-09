Handbremse vergessen: Auto rollt davon

Weil eine Autofahrerin vergaß, die Handbremse anzuziehen, kam es laut Polizei zu einem Unfall in Fischach. Wie die Beamten berichten, stellte eine 29-Jährige dort in der Hauptstraße am Sonntag gegen 15.20 Uhr ihren Wagen ab. Dann rollte das Auto davon und krachte gegen ein anderes Auto. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 16.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. (kinp)

