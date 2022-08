Sattelzug bleibt an Dachrinne im Fischacher Ortsteil Heimberg hängen

Beim Rangieren stößt der Fahrer eines Sattelzugs mit seinem Fahrzeug gegen eine Dachrinne in Heimberg.

Ein 51-Jähriger ist mit seinem Sattelzug an einer Dachrinne hängen geblieben, berichtet die Polizei. Demnach war der Fahrer des Gespanns am Mittwoch gegen 13 Uhr im Fischacher Ortsteil Heimberg unterwegs. Beim Rangieren stieß er laut Polizei mit seinem Gespann gegen die Dachrinne eines Stadels in der Mozartstraße. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 200 Euro. (kinp)