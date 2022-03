Hilfe für die Ukraine: Fischacher bringen tonnenweise Hilfsgüter nach Polen

Plus Der Krieg gegen die Ukraine machte viele Menschen fassungslos. Zwei Männer aus Fischach wollen helfen. Sie bringen Paletten voller Hilfsgüter ins Krisengebiet.

Die Bilder vom Krieg in der Ukraine erschüttern. Täglich explodieren Bomben, Menschen müssen ihre Heimat verlassen. "Wenn man das sieht, fühlt man sich machtlos", sagt der Fischacher Jürgen Schoblocher. Doch das wollte er nicht bleiben. Zusammen mit seinem Vater startete er einen privaten Hilfstransport - und brachte tonnenweise Hilfsgüter auf den Weg. Dutzende Helfer unterstützten die spontane Aktion. Weitere sind geplant.