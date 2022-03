Fischach

Hilfe für die Ukraine: Fischacher retten zwei Frauen und ihre Kinder

Plus Daniel Glockner aus Fischach und sein Vater wollten eigentlich nur Hilfsgüter an die Grenze bringen - und kamen mit zwei geflüchteten Frauen und deren Kindern zurück.

Von Bianca Dimarsico

Daniel Glockner klingt erschöpft. Innerhalb von gerade mal 27 Stunden fuhren er und sein Vater an die polnisch-ukrainische Grenze, luden Spenden ab, nahmen sechs Flüchtende auf und fuhren wieder in ihre Heimat nach Fischach. "Die Reise war ein absolutes Abenteuer. Wir fuhren eigentlich die ganze Zeit durch", sagt Glockner. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, um zwei Uhr morgens ging es los. Und sie verlief ab einem bestimmten Zeitpunkt völlig anders als geplant. Sie konnten sich nicht einmal eine Nacht lang ausruhen.

