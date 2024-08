„Hoffentlich bleiben die neuen Facharbeiter dem Handwerk erhalten“

Bereits zum dritten Mal in Folge bot die Staudenlandhalle in Fischach am letzten Freitag im Juli den feierlichen Rahmen: Insgesamt 30 Absolventen und zwei Absolventinnen wurden bei der Freisprechfeier der Schreiner-Innung Augsburg Stadt und Land für ihren erfolgreichen Abschluss der Gesellenprüfung ausgezeichnet. Nach der Begrüßung durch den Obermeister der Schreiner-Innung, Gebhard Winter, richteten Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier und der Leiter für Prüfungswesen der Handwerkskammer Schwaben, Heiko Kübler, lobende Worte und Gratulationen an die 32 Junggesellen aus der Region.

Große Bedeutung des Handwerks für die Gesellschaft

In seiner anschließenden Festrede erläuterte Kreishandwerksmeister Robert Höck den Arbeitsalltag des Schreiner-Nachwuchses. Höck wies zudem auf die große Bedeutung des Handwerks für die Gesellschaft hin und äußerte den Wunsch, dass die 32 neuen Facharbeiter dem Handwerk hoffentlich erhalten bleiben und dadurch den Berufsstand stärken. Höck übernahm auch das Freisprechritual zu dem die Junggesellen aufstehen mussten, aus dem Lehrlingsstand freigesprochen und in den Gesellenstand aufgenommen wurden. Robert Höck schloss das Ritual mit den Worten: „Gott schütze das ehrbare Handwerk!“

Matthias Both erhält mehrfache Auszeichnung

Innungssieger wurde in diesem Jahr Felix Grolik aus Augsburg (Lehrbetrieb Steck & Müller, Bobingen). Zweiter ist Matthias Both aus Zusmarshausen (Lehrbetrieb Langenmair GbR, Dinkelscherben), der auch im Wettbewerb „Gute Form 2024“ den zweiten Platz belegte, hinter Sebastian Rager aus Lamerdingen (Lehrbetrieb Ammann OHG, Schwabmünchen).

In der Staudenlandhalle präsentierten die Absolventen ihre Werkstücke, die sie im Rahmen ihrer Gesellenprüfung erstellen mussten. „Die Gesellenstücke werden von den Auszubildenden allein angefertigt“, erklärte Peter Knöpfle, Mitglied im Vorstand der Schreiner-Innung. „Hierfür sind rund 80 Arbeitsstunden nötig. Der Prozess von der ersten Idee bis zur Fertigstellung beschäftigt viele das 3. Lehrjahr hindurch. Deshalb sind die Azubis immer besonders stolz auf dieses Werkstück.“, Gemeinsam mit Lehrlingswartin Sonja Litzel-Ziganke händigte Knöpfle die Abschlusszeugnisse und die eigens erstellten Schmuckbriefe aus.

Nach dem offiziellen Programm und einem gemeinsamen, zünftigen Festessen der Metzgerei Hauser aus Fischach eröffnete die Gesellenstück-Ausstellung im Foyer der Staudenlandhalle. Hier konnte jeder der rund 170 Besucherinnen und Besucher im Rahmen des Publikumswettbewerbs seine Stimme für das schönste Stück abgeben. Die Publikumswahl fiel auf Matthias Both.