Hoher Sachschaden nach Unfall in Fischach

16.000 Euro Sachschaden sind nach einem Unfall in Fischach zu verzeichnen. Das berichtet die Polizei. Demnach fuhr eine Autofahrerin am Montagmittag rückwärts aus einer Einfahrt in die Blumenstraße. Dabei übersah sie offenbar ein Auto, das in der Blumenstraße unterwegs war. So kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, heitß es im Bericht der Zusmarshauser Polizei. (kinp)

