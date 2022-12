Fischach

10:34 Uhr

Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsfehler

Erheblicher Sachschaden ist durch einen Vorfahrtsfehler am Freitag in Fischach entstanden.

Erheblicher Sachschaden ist durch einen Vorfahrtsfehler am Freitag in Fischach entstanden. Eine 42-jährige Autofahrerin wollte gegen 9.13 Uhr von der Buschelbergstraße nach links in die Poststraße abbiegen. Dabei übersah die Frau eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 49-Jährige. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Am Wagen der Verursacherin wurde laut Polizei die Frontstoßstange und der Kotflügel beschädigt, am anderen Fahrzeug die Fahrzeugfront. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8500 Euro. Beide Fahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt. (thia)

