Fischach

12:15 Uhr

Im Hallenbad Fischach wird das Wasser kälter

Plus Der Gemeinderat Fischach sucht nach Möglichkeiten, im Herbst und Winter Energie zu sparen. Das betrifft nicht nur das Hallenbad.

Von Josefine Wunderwald Artikel anhören Shape

Mit den kalten Monaten kommt die Hallenbadsaison. Da wären ein Bad im heißen Whirlpool oder die Entspannung im Dampfbad der perfekte Ausgleich zu den immer frischeren Temperaturen. In diesem Herbst und Winter sieht es damit jedoch vielerorts schlecht aus, so auch im Fischacher Hallenbad. "Wir müssen Energie sparen, nicht nur im Hallenbad, sondern in allen gemeindlichen Einrichtungen", sagt Bürgermeister Peter Ziegelmeier in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats. Aufgrund der Energiekrise sollen Maßnahmen beschlossen werden, die den Energieverbrauch senken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .