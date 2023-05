In Fischach gibt es fünf Tage lang Partystimmung und zünftige Blasmusik

Am Mittwoch, 17. Mai, beginnen an der Buschelbergstraße die Fischacher Festtage mit dem DJ-Duo „Westwood Boys“. Am Vatertag gibt es ein besonderes Highlight.

Nach langer Zwangspause und einer abgespeckten Veranstaltung im vergangenen Jahr ist es endlich wieder so weit. Zünftige Bierzeltstimmung ist ab Mittwoch, 17. Mai, auch in Fischach wieder angesagt. Fünf Tage lang gibt es an der Buschelbergstraße wieder ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm. Zum Auftakt in die Fischacher Festtage gibt es am Mittwoch ab 20.30 Uhr eine Volksfest-Opening-Party mit dem DJ-Duo „Westwood Boys“, bei der Musik aus allen Genres und Jahrzehnten aufgelegt wird. Volles Programm herrscht nur einen Tag später, am Vatertag, 18. Mai.

Zum Frühschoppen mit dem traditionellen Bieranstich spielt ab 10 Uhr das große Blasorchester des Musikvereins Fischach. Um 14 Uhr übernimmt der Musikverein Artesried den Taktstock und ab 18 Uhr sorgt die Musikvereinigung aus Dinkelscherben für Stimmung. Am Freitag ist dann ab 19 Uhr wieder Partystimmung mit der Partyband Allgäu Power angesagt. Spannend wird für so manchen die Frage sein, ob das Dirndl und die Lederhose noch passen. Denn an diesem Tag lautet das Motto "Nacht in Tracht". Blasmusik der Spitzenklasse versprechen die Brauhaus Musikanten am Samstag ab 18 Uhr. Wer anschließend noch weiter feiern möchte, kann dies ab 23.30 Uhr bei der After-Show-Party mit DJ Baba Streusand machen.

Fischacher Festtage: Kaffee und Kuchen von der Dorfbäckerei Köbler

Bereits um 10 Uhr beginnt der Sonntag mit einem Zeltgottesdienst, umrahmt von der Jugendkapelle des Musikvereins Fischach. Eine Stunde später beginnt der Frühschoppen mit dem großen Blasorchester. Um 14 Uhr hat die Kindertanzgruppe des TV Willmatshofen einen Auftritt und ab 14.30 Uhr gibt es Unterhaltungsmusik mit dem Musikverein Siegertshofen bei Kaffee und Kuchen von der Dorfbäckerei Köbler. Mit "D`Schmuttertaler Musikanten Mickhausen" klingt um 18 Uhr das Fest aus.

Sowohl am Mittwoch als auch am Freitag stehen Nacht-Shuttle-Busse zur Verfügung, die die umliegenden Ortschaften anfahren. Und auch für den Vatertag gibt es in diesem Jahr ein besonderes Highlight, denn hier kann die An- und Abreise mit einer gemütlichen Fahrt in der Staudenbahn verbunden werden. Ab Augsburg Hauptbahnhof bestehen um 9.05, 12.05 und 17.05 Uhr Fahrtmöglichkeiten in Richtung Fischach und Markt Wald. Ab Markt Wald verkehrt die Staudenbahn um 10.40, 13.40 und 18.20 Uhr in Richtung Fischach. Fahrkarten gibt es nur in der Staudenbahn, Deutschlandticket und AVV-Tickets gelten nicht. Die Züge halten auch in Oberhausen, Neusäß, Westheim, Diedorf, Gessertshausen sowie bei Bedarf auf allen Unterwegsstationen der Staudenbahn.

Metzgerei Bader ist erstmalig bei den Fischacher Festtagen dabei

Treue Festbesucher werden auch ein paar Veränderungen beim diesjährigen Volksfest Fischach wahrnehmen. So sorgt in diesem Jahr erstmalig die Metzgerei Bader aus Krumbach mit leckeren Speisen für das leibliche Wohl aller Besucher und auch anderweitig gibt es jede Menge kleiner Änderungen. (AZ, thia)

