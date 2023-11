In Fischach sind Einbrecher unterwegs

In der Nacht auf Montag kommt es in Fischach zu zwei Einbrüchen, berichtet die Polizei. Wer dahinter steckt, ist noch unklar.

Gleich zwei Einbrüche meldet die Polizei in der Nacht auf Montag in Fischach. Demnach wurde zunächst in eien Anwesen im Schlößleweg eingebrochen. Der erste Vorfall ereignete sich am Sonntagabend zwischen 16.30 Uhr und 22 Uhr. Dabei schlugen die Täter eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude, berichtet die Polizei. Die Räume des Hauses wurde durschsucht. Was gestohlen wurde, ist noch unklar. Fest steht aber schon jetzt, dass durch den Einbruch Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro entstand.

Der zweite Einbruch eriegente sich gegen 1.20 Uhr. Diesmal wurde ein Alarm im Netto-Markt ausgelöst. Laut Polizei wurde die Fensterscheibe des Sozialraums des Supermarkts eingeschlagen. Ob die Täter das Gebäude überhaupt betraten, sei unklar. Möglicherweise wurde sie auch durch den Alarm abgeschreckt, heißt es im Polizeibericht. Den Sachschaden in diesem Fall schätzen die Beamten auf etwa 1000 Euro. (kinp)