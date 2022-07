In Fischach startet erst eine Krippengruppe im Container

Die Marktgemeinde braucht Platz für Kleinkinder. Nun fehlen jedoch die nötigen Baumodule. Deshalb haben einige Eltern einen Anruf bekommen.

Schlechte Nachrichten für einige Eltern in Fischach: Ab September wird zunächst nur eine der geplanten zwei neuen Krippengruppen, die an die Kita St. Michael angeschlossen werden, starten können. Hintergrund war zunächst eine Veränderung in den baulichen Anforderungen und nun der Mangel an schnell verfügbaren Baumodulen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Das fachliche Personal ist bereits gefunden, berichtet Bürgermeister Peter Ziegelmeier nach der Gemeinderatssitzung vom Dienstag.

Auch in Fischach wird der Platz in den Kitas St. Vitus, St. Michael und im Zentrum Kinderlachen knapp, Bedarf besteht vor allem für Kinder unter drei Jahren. Eltern von etwa 24 Kleinkindern hatten eigentlich auf einen Platz in einer Krippengruppe ab September gehofft. Deshalb wollte die Gemeinde Fischach die dafür nötigen zwei Gruppen in Containern hinter der Kita St. Michael einrichten. Doch nun musste sich der Gemeinderat nochmals mit dem Bauantrag befassen. "Nach Rücksprache mit dem Landratsamt mussten wir das Raumangebot vergrößern", so der Bürgermeister.

Einige Eltern müssen in Fischach länger auf einen Krippenplatz warten

Denn für die zwei Gruppen ist zusätzlich eine Essensausgabe erforderlich. Zwar stimmte der Gemeinderat zu; doch nun gibt es ein neues Problem: "Unser Anbieter kann die nötigen Baumodule nicht bis September liefern", so Peter Ziegelmeier. Nun kann im September zunächst mit einer Gruppe gestartet werden. "Die Verwaltung hat alle Eltern abtelefoniert um herauszufinden, wer den Platz am dringendsten braucht", berichtet der Bürgermeister. Er hofft, dass die zweite Krippengruppe bereits Mitte Oktober eingerichtet werden kann. Wenigstens gibt es ein Problem in Fischach nicht: Das nötige Personal für die erste Krippengruppe konnte bereits gefunden werden.

Auch in Fischach wird es eine neue Stellplatzsatzung geben. Sie regelt, wie viele Stellplätze einer Wohneinheit, je nach Größe, zugeteilt werden müssen. In neueren Satzungen werden zudem oftmals auch Stellplätze für Fahrräder oder für E-Autos gefordert. Eine Entscheidung will der Gemeinderat für Fischach aber erst nach der Sommerpause treffen.

