In zwei Gruppen waren die Siegertshofer Sternsinger durch den kleinen Ort gezogen. Insgesamt kamen so 665 Euro für Kinder in der ganzen Welt zusammen, die Unterstützung brauchen. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sternsinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Siegertshofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis