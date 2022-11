Käuferinnen suchen auf Hobbykünstlermarkt nach Praktischem

Beim Adventsbasar in Fischach war viel los. In Zeiten von knappen Kassen wird nicht nur nach Schönem, sondern vor allem nach gleichzeitig Nützlichem gesucht.

Es ist November. Es geht auf Weihnachten zu. Wer sich dessen nicht bewusst ist, merkt es, wenn in Fischach der „Adventsbasar und Hobbykünstler-Markt“ als einer der ersten in der Saison die Türen der Staudenlandhalle öffnet. Bereits auf dem Vorplatz duftet es nach gebrannten Mandeln und der Drehorgelspieler sorgt für eine heimelige Kulisse. Der Parkplatz ist gut besetzt und auch vor den Ständen drängen sich interessierte Besucherinnen. Ja, es sind vor allem Frauen, die gekommen sind. Ob sie auch zu Kundinnen werden?

Angelika Wieser bietet zum wiederholten Male in Fischach dekorative Keramik an. „Ich bin zufrieden“, meint sie, „ich verstehe, wenn in diesen Zeiten Kleinigkeiten gekauft werden.“ Doch auch größere Objekte wechselten den Besitzer. Viele ihrer Kollegen hätten aufgehört, bedauert die Händlerin, sie aber sei froh, dass wieder Märkte wie in Fischach stattfinden. Kathrin Bettighofer ist mit ihrer Schwägerin Andrea Demmel gekommen. Gemeinsam bummeln sie durch die Halle, halten inne und schon finden ein Türkranz und ein Engel eine neue Heimat. „Für mich ist das heute ein Hobbykünstlermarkt und den Türkranz kann ich das ganze Jahr aufhängen“, freut sich Kathrin Bettighofer, wohingegen Andrea Demmel beim „Adventsbasar“ ein wenig das Weihnachtliche vermisst.

Die "Kinderbox" ist das ideale Geschenk für werdende Mütter

Auch Ursula Kaiser denkt eher praktisch und zieht fröhlich die dicken Hauspuschen aus der Tasche. Die hat sie gerade für ihren Mann gekauft. Ihre Tochter Anna ist aus München zu Besuch gekommen und hat gleich eine neue Dekoration für den Adventskranz entdeckt. Auch die individuell beschriftete „Kinderbox“ hat sie schon ein paar Mal verschenkt. „Wenn meine Freundinnen Mutter werden, ist das ein prima Geschenk“, erzählt sie.

Doch nicht nur Händler sind auf dem Markt vertreten. Marianne Bröll arbeitet für einen guten Zweck. Der Erlös ihrer Handarbeiten kommt dem Kinderheim in Reitenbuch zugute. Sie resümiert: „Spenden wollen nur wenige, aber unsere Eulen, Gespenster und Schürzen finden schon Käufer.“ Es sind also nicht unbedingt die weihnachtlichen Dekorationsartikel, nach denen die Besucherinnen des Marktes Ausschau halten. Praktische und hübsche Artikel, die es so individuell gefertigt nur auf saisonalen Märkten gibt, sind auch in Fischach weiterhin begehrt.

