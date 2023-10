Am Sonntag werden Verkaufsstände das Ortsbild prägen. Auch Geschäfte können öffnen.

Einen bunten Tag mit Kirchweihmarkt rund um die Hauptstraße ab 9 Uhr und geöffneten Ladengeschäften ab 13 Uhr wird die Marktgemeinde Fischach am Sonntag, 15. Oktober, erleben. Musikalisch umrahmt der Musikverein Aretsried den Tag mit einem Standkonzert um 14 Uhr. Verschiedene Vereine übernehmen die gastronomische Versorgung.

Wegen des Markts kommt es zwischen 7 und 18 Uhr zu Behinderungen in der Hauptstraße sowie im Bereich der Einmündung Kohlbergstraße/Hauptstraße und an der Einmündung Hauptstraße/Augsburger Straße sowie die Mühlstraße bis zur Einmündung Schmutterweg. Diese Straßenabschnitte sind in der angegebenen Zeit komplett für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung verläuft in beiden Fahrtrichtungen über die Kohlbergstraße, Waldstraße, Erlenstraße, Scheppacher Straße und Augsburger Straße und ist entsprechend ausgeschildert. (AZ)

