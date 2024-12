Kolpingsfamilie Fischach feiert großes Jubiläum

Am 14. Dezember, genau 100 Jahre nach der Gründung der Fischacher Kolpingsfamilie, fand in der Pfarrkirche St. Michael ein Jubiläumsgottesdienst statt. Gestaltet war er von der Theatergruppe und vom Chor Esperanza und stimmte gleichzeitig auf den Fischacher Weihnachtsmarkt ein. Unter dem Motto „Mach's wie Gott, werde Mensch“ wurden drei adventliche Menschen in den Blick genommen: Maria, Josef und Johannes der Täufer. Zudem konnten die zahlreichen Zuschauer in einem kurzen Theaterstück einem himmlischen „Arbeitskreis Zukunft“ zusehen und erlebten mit, wie sich die Engel vor 2000 Jahren darüber Gedanken machten, mit welchen Mitteln man die Menschen wieder zur Besinnung bringen könnte.

Fahnen der Ortsvereine sorgen für Blickfang

Am nächsten Tag feierten dann zahlreiche Gäste ein frohes Jubiläumsfest mit Gottesdienst und vielen Begegnungen. Schon lange hatte der Generalpräses des Internationalen Kolpingwerks, Monsignore Christoph Huber, dafür sein Kommen zugesagt. Mit „Was sollen wir machen?“ stellte Monsignore Huber die entscheidende Frage an den Anfang seiner Festpredigt. Hier und auch später im Festvortrag gab er die Antworten: Die Not sehen, anpacken, wo Hilfe gebraucht wird, und für die Kolpinggeschwister in der Welt beten. Die Fahnenabordnungen der Ortsvereine und die vielen Kolpingbanner ergaben einen wunderbaren Blickfang an diesem Tag. Außerdem wurde beim Festgottesdienst die Kolpingmesse „Für Menschen wie dich“ mit dem Komponisten Pater Norbert Becker gesungen.

Vorsitzende Gaby Schöner erhält besondere Urkunde

In der Staudenlandhalle, die an diesem Tag in den Kolpingfarben schwarz und orange geschmückt war, folgte der weltliche Teil des Jubiläums. Der Festausschuss hatte eine Ausstellung vorbereitet, in der die Geschichte und die Aktivitäten der Kolpingsfamilie seit ihrer Gründung mit Bildern und Berichten aus der Chronik zu sehen waren. Der Vertreter des Kolpingwerkes Deutschland, Walter Fehle, übergab der Vorsitzenden Gaby Schöner anlässlich des Jubiläums eine besondere Urkunde. Mit einem Eintrag der Ehrengäste in das Goldene Buch der Gemeinde, einem gemeinsamen Essen und dem Lied „Wir sind Kolping“ klang das Fest am Nachmittag aus.

