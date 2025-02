Kolpingsfamilie Fischach übergibt Spenden aus Theatervorstellungen

Mit der Komödie „Der Tunnelblick“ hatten die Hobbyschauspieler der Fischacher Kolpingsfamilie im vergangenen Herbst wieder einen richtigen Lachschlager gelandet. Über 500 Besucher fanden den Weg zu den sechs Theateraufführungen ins Fischacher Pfarrheim Adolph Kolping und amüsierten sich über die Geschehnisse rund um den Friseursalon von Detlef Schneider.

Von jeder verkauften Eintrittskarte zweigen die Theaterspieler alljährlich einen Euro für einen sozial-karitativen Zweck ab. In den Genuss dieser Zuwendungen kamen dieses Mal die beiden kirchlichen Kindergärten im Gemeindegebiet. Im Beisein von Pfarrer und Kolping Präses Markus Schrom konnten Kathrin Scholz vom Kindergarten St. Michael Fischach und Andrea Würth vom Kindergarten St. Vitus Willmatshofen jeweils 300 Euro entgegennehmen. In St. Vitus wird das Geld für einen Theaterbesuch verwendet und auch in St. Michael kommt die Spende auf jeden Fall den Kindern zugute. Ein besonderer Dank geht an die Kinder von St. Vitus, die als Dankeschön tolle Bilder malten.

