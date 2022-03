Fischach

76-jähriger Konditor aus Fischach backt Schlotfeger für den Großhandel

Plus In seiner Konditorei fühlte er sich nicht ausgelastet. 1980 suchte sich Albert Langenmayr daher eine Nische – und stellt seitdem in seinem Einmannbetrieb Schlotfeger her.

Von Josefine Wunderwald

Schon im Gang schlägt einem der Geruch entgegen: In einer Backstube hinter der Bäckerei Köbler in Fischach duftet es nach Mandeln und Schokolade. Neben einem großen Ofen liegt bereits der in Stücke geschnittene Teig für Albert Langenmayrs Schlotfeger, in einer großen Kiste daneben sind Dutzende schon fertig gerollt. Der Konditormeister schiebt ein Blech in den Ofen und beobachtet es genau: „Ein bisschen brauchen sie noch.“ Nach drei Minuten Backzeit bei 250 Grad kommt das Blech aus dem Ofen. Jetzt muss es schnell gehen: Wartet man zu lange, lässt sich der Teig nicht mehr in die perfekte Form rollen. Die geschnittenen Vierecke gibt Langenmayr in eine Wickelmaschine. Nun haben die Schlotfeger ihre einzigartige Form.

