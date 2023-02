Lastwagen touchiert geparktes Auto in Fischach

Ein Lastwagen streift an Freitagvormittag ein in Fischach geparktes Auto, berichtet die Polizei.

Etwa 1000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Freitagvormittag in Fischach. Wie die Polizei mitteilt, streifte ein Lastwagen gegen 7.30 Uhr auf der Zufahrt zum Supermarktart Lidl ein dort geparktes Auto. Das Fahrzeug einer 30-Jährigen wurde an der linken Seite beschädigt, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)