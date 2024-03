Fischach

vor 50 Min.

Mädchen klaut in Fischach Kosmetika im Wert von 280 Euro

Ein elf Jahre altes Mädchen ist laut Polizei beim Klauen in einem Drogeriemarkt in Fischach erwischt worden.

Eine Elfjährige wird am Montag in einem Drogeriemarkt in Fischach beim Klauen erwischt.

Ein Mädchen ist am Montagnachmittag in einem Drogeriemarkt in Fischach beim Klauen erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte das erst elf Jahre alte Kind Kosmetika im Wert von rund 280 Euro stehlen. Die Ware hatte das Mädchen laut Polizei in seinem Rucksack versteckt. Ohne zu bezahlen, wollte die Elfjährige das Geschäft verlassen. Daraufhin wurde eine Diebstahlsicherung ausgelöst und der versuchte Diebstahl flog auf. (kinp)

Themen folgen