Mann wird in einer Gaststätte in Fischach von anderen Gästen angegriffen

Ein 40-Jähriger streitet sich in Fischach mit einer Bekannten in einer Gaststätte. Daraufhin gehen ihn andere Gäste körperlich an. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein 40-Jähriger ist in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag in einer Gaststätte in Fischach von mehreren Personen körperlich angegangen worden. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Was genau an diesem Abend passierte, ist jedoch noch unklar. Laut Polizei wurde der 40-jährige Mann in dem Restaurant nach eigener Auskunft infolge eines vorangegangenen verbalen Streits mit einer Bekannten durch mehrere andere Gäste körperlich angegangen. Zeugen, die zur Klärung des Falles beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (thia)