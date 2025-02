Mehr Ärzte, eine neue Sparkasse und ein besonderes Förderzentrum für Fischach

„Ohne Ringeisenwerk kein MVZ“, brachte es Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier nach der jüngsten Gemeinderatssitzung auf den Punkt. Vorgestellt wurde auf der Sitzung das gemeinsame Bauvorhaben an der Augsburger Straße 7 bis 9. Wie berichtet, entsteht im vorderen Teil ein Ärztehaus mit Sparkassen-Filiale und einem großen Parkplatz. Im hinteren Teil baut das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) eine Wohnanlage für Hörgeschädigte.

„Aus Sicht der Gemeinde ist das gemeinsame Bauvorhaben positiv zu bewerten“, betont Bürgermeister Ziegelmeier und freut sich, dass damit in Fischach die ärztliche Versorgung sichergestellt werden kann. „Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass sich auch der Bezirk Schwaben in der Person des Bezirkstagspräsidenten, Landrat Martin Sailer, um die Realisierung des Projekts verdient gemacht hat“, so Ziegelmeier.

Hintergrund für den DRW-Neubau in Fischach ist die Situation im Stammhaus in Ursberg. Dort muss die Wohnanlage St. Antonius dringend umgebaut werden. Die Unterbringung der Bewohnerinnen und Bewohner in Ursberg in Doppelzimmern entspreche nicht mehr der heutigen Gesetzgebung, erklärt Stefan Schnitzler vom DRW. So müssten zusätzlich neue Wohnanlagen gebaut werden. Außer mit der Gemeinde Fischach, wo die Planungen für den Neubau schon abgeschlossen seien und der Baubeginn im April bevorstehe, führe er gerade noch für eine ähnliche Wohnanlage in Krumbach mit Investoren Gespräche.

In der Werkstatt ist auch Platz für Menschen mit besonderem Förderbedarf

Die neue DRW-Wohnanlage in Fischach ist für 24 hörgeschädigte, taube und nichtsprechende Menschen ausgelegt. Es entstehen 24 Einzelzimmer mit eigener Nasszelle, erläutert Schnitzler, darunter auch größere Zimmer für Rollstuhlfahrer. Hinzu kommen Therapie- und Gemeinschaftsräume, Büros, eine Gemeinschaftsküche und ein Therapiebad. „Einige der Bewohner aus Ursberg wollen umziehen“, berichtet Schnitzler. „Es gibt aber keine Zwangsumsiedlung.“ So könnten auch Menschen mit entsprechendem Hilfebedarf aus dem Kreis Augsburg davon profitieren.

In Fischach wird Platz für insgesamt 24 Besucher und Besucherinnen einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) sein. Zwölf der Plätze können an Menschen mit einem besonderen Förderbedarf vergeben werden, erklärt Schnitzler. Das sind schwerst- und mehrfach behinderte Erwachsene, die umfassende Hilfe und Unterstützung benötigen und die nicht oder nicht mehr in einer WfbM arbeiten können. Das DRW begleitet und unterstützt Menschen mit Behinderungen. Gegründet wurde es 1884 von dem katholischen Priester Dominikus Ringeisen. Das Ringeisen-Werk ist eine kirchliche Einrichtung unter dem Dach der Caritas.

Erhöhung der Kitagebühren ab Herbst 2025

„Nach einiger Diskussion hat der Gemeinderat letztlich unter Zurückstellung von Bedenken der Erhöhung zugestimmt“, kommentiert Bürgermeister Peter Ziegelmeier die letzte Entscheidung des Sitzungsabends zum Anstieg der Kindergartengebühren ab Herbst 2025. Vorgeschlagen hatte die regelmäßige Erhöhung der Träger der Fischacher Einrichtung St. Michael, das ist das Kita-Zentrum St. Simpert aus Augsburg. Aufgefangen werden sollen damit die gestiegenen Personal- und Betriebskosten. Im vergangenen Jahr hatte Fischach noch einen eigenen Weg beschritten und die vorgeschlagene Anhebung von zehn Prozent auf die Hälfte drücken können. Vielleicht auch deshalb fiel der diesjährige Anstieg beim Träger St. Simpert niedriger aus. Wie Kutzenhausen hat der Gemeinderat Fischach damit einer Anhebung der Kindergartengebühren um fünf Prozent zugestimmt.

Eltern von Kindergartenkindern zahlen ab Herbst in Fischach je nach Betreuungszeit 119 bis 155 Euro (bisher: 113 bis 147 Euro). Für Kinder unter drei Jahren in einer Kindergartengruppe sind es 150 bis 202 Euro (bisher: 142 bis 192 Euro). Und für Krippenkinder beträgt der Beitrag 168 bis 247 Euro (bisher: 160 bis 235 Euro). Der Zuschuss des Freistaates Bayern von 100 Euro pro Kind und Monat ab dem dritten Lebensjahr wurde einberechnet. Die neuen Tarife gelten ab 1. September.