Brand auf Schrottplatz in Fischach

Auf einem Schrottplatz in Fischach ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Fischach und Wollmetshofen rückten gegen 15.15 Uhr an, um die Flammen zu löschen. Wie der Kommandant der Fischacher Wehr unserer Redaktion mitteilt, standen augenscheinlich ein älteres Auto sowie daneben liegender Unrat in Flammen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Gegen 16.30 Uhr war die Wehr nur noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Da es zu starker Rauchentwicklung kam, waren einige der etwa 40 Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten im Einsatz. Der Schrottplatz befindet sich in der Werner-von-Siemensstraße am östlichen Ortsstrand von Fischach. Wie es zu dem Brand kam, war am Donnerstag noch unklar. (kinp)