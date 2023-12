Mit Schmankerln und Drehorgelmusik lockt der Weihnachtsmarkt Fischach

Am 3. Adventswochenende wird der Marktplatz in Fischach in weihnachtlichem Licht erstrahlen. Auch der Nikolaus wird Geschenke verteilen und mit seiner Kutsche vorfahren.

Ab Freitag, 15. Dezember, um 18 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt in Fischach am 3. Adventswochenende seine Buden. Neben Kulinarischem und Kunsthandwerk wird auch musikalisch einiges geboten. In diesem Jahr mit dabei: der Musikverein Fischach mit seiner Schülerkapelle, die Musikschule mit dem Querflötenensemble und der bekannte Drehorgelspieler. Auch die Kleinen der Kindertagesstätte „St. Vitus“ aus Willmatshofen bieten nach der Eröffnungsrede von Bürgermeister Peter Ziegelmeier eine Singeinlage.

Für das leibliche Wohl sorgen die Feuerwehr, der Musikverein, der TSV Fischach, die Interessengemeinschaft "Alte Schule Wollmetshofen", der Freundeskreis Kölberbergkapelle, die Tafel Stauden Fischach und der Kulturkreis K.E.R.N. gemeinsam mit den Staudensingers. Am Samstag und Sonntag serviert die Kindertagesstätte „St. Michael Fischach“ und das Zentrum Kinderlachen "Wohlfühlhaus Westliche Wälder" in Zusammenarbeit mit den Staudenzwergen heiße Waffeln. Die Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach übernimmt erneut die Arbeit am Spülmobil.

Nikolaus stattet dem Weihnachtsmarkt Fischach einen Besuch ab

Natürlich gibt es daneben an den Buden auch wieder eine reiche Auswahl an selbst Kreiertem, zum Beispiel Tiergeschichten zum Vor- und Selbstlesen. Ein besonderes Highlight für Jung und Alt am Sonntag um 18 Uhr: Der Auftritt des Nikolaus. Wie in jedem Jahr wird er in seiner Kutsche vorfahren und kleine Geschenke verteilen. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Fischach am Freitag, 15. Dezember, von 18 bis 22 Uhr, am Samstag, 16. Dezember, von 17 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 17. Dezember, von 16 bis 20 Uhr. (AZ)

